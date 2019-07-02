أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – ألغى نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، رحلة كان يعتزم القيام بها من واشنطن إلى نيو هامبشاير، الثلاثاء، لأسباب مجهولة.

وقالت المتحدثة باسم نائب الرئيس إن بنس لم يغادر واشنطن، وأشارت إلى أن سبب ما دفعه للبقاء في البيت الأبيض، مؤكدة على عدم وجود ما يدعو للقلق.

من جانبه أكد مصدر مسؤول في البيت الأبيض أن داعي إلغاء الرحلة لا يتعلق بصحة نائب الرئيس ولا بالأمن القومي.

وأكدت المتحدثة باسم بنس أن المناسبة التي كان يعتزم نائب الرئيس حضورها في نيو هامبشاير قد تأجلت إلى موعد آخر.