بريطانيا تستدعي السفير الصيني بعد تعليقات "غير مقبولة"عن هونغ كونغ

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- استدعت وزارة الخارجية البريطانية، السفير الصيني ليو شياو مينغ، بشأن ما اعتبروه تعليقات "غير مقبولة وغير دقيقة" من مينغ فيما يتعلق بالوضع في هونغ كونغ، حسبما قال مصدر في وزارة الخارجية لـCNN، الأربعاء.

وانتقد سفير الصين لدى المملكة المتحدة ليو شياو مينغ، حكومة المملكة المتحدة بسبب ما اعتبره "تدخلها" في الأزمة في هونغ كونغ، وأكد السفير الصيني أن العلاقة بين المملكة المتحدة والصين "قد تضررت" بسببها.

وأشار السفير الصيني خلال حديثه في مؤتمر صحفي في السفارة بوسط لندن، الأربعاء، إلى تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت حول الاحتجاجات الأخيرة في هونغ كونغ، بما في ذلك الإعراب عن "دعم المملكة المتحدة الثابت" لهونج كونج و الحريات.

وأضاف مينج "أعتقد أنه من الخطأ تماماً بالنسبة لجيريمي هانت أن يتحدث عن الحرية، هذه ليست مسألة حرية، إنها مسألة تتعلق بانتهاك القوانين في هونغ كونغ"، وتابع "كلنا نتذكر ما كانت عليه هونغ كونغ قبل 22 عامًا في ظل الحكم البريطاني ولم تكن هناك حرية أو ديمقراطية"، كما وصف المسؤولين البريطانيين "بالنفاق الشديد".