بوتين يدعو إيطاليا للمساعدة في تطبيع علاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبي

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إيطاليا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي جويزيبي كونتي في روما، الخميس، إلى لعب دور في تطبيع العلاقات المتوترة بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

وقال بوتين "نحن ممتنون لموقف إيطاليا الذي يدعم استعادة علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي، نرى جهود الحكومة الإيطالية في هذا الاتجاه". وأضاف "نأمل أن تتمكن إيطاليا من التعبير عن موقفها بطريقة واضحة ومتسقة لاستعادة العلاقات بين روسيا وأوروبا بشكل كامل".

وقال رئيس الوزراء الإيطالي كونتي، إن العقوبات المفروضة على روسيا أحزنته، وإن إيطاليا يمكن أن تلعب دوراً هاماً في تحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والكرملين.

ووصف كونتي فلاديمير بوتين بأنه "صديقه" وقال إنه يتفق معه على أن تطبيع العلاقات لا يعتمد على روسيا فقط، مضيفا "ليست روسيا وحدها هي القادرة على التغلب على هذا ، بل يجب أن نوفر الأجواء من أجل توفير مناخ من الثقة حتى يمكن اتخاذ خطوات مهمة".