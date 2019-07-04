موسكو، روسيا (CNN)-- قال وزير الدفاع الروسي سيرجى شويغو، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن حريقا في حجرة البطاريات كان سبب الحادث المميت على متن الغواصة الروسية العميقة التي أسفرت عن مقتل 14 بحارا.

وفي حديثه إلى الزعيم الروسي في مؤتمر صحفي نُشر على موقع الكرملين على الإنترنت، الخميس، قال شويغو: "لقد حددنا السبب الرئيسي للمأساة، حريق في حجرة البطارية".

واستفسر بوتين عن حالة وحدة الطاقة النووية الغاطسة، وتناول لأول مرة أنها تعمل بالطاقة النووية، وطمأنه شويغو بأنها قد أغلقت.

وأضاف شويغو، "بالإضافة إلى ذلك، اتخذ الطاقم الإجراءات اللازمة لإنقاذ الوحدة، والتي تعمل بشكل جيد، وهذا يعني أنه يمكننا إصلاح الغاطسة بسرعة".

وأخبر وزير الدفاع، الرئيس الروسي، أن مجموعة عمل تقدم المساعدة لأسر البحارة المتوفيين الـ14.