رئيسة وزراء بريطانيا توجه رسالة للمثليين: سأكون حليفكم الدائم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجهت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، رسالة لمجتمع المثليين في بريطانيا، استعرضت فيها إنجازات الحكومة تجاههم وأكدت أنها ستبقى داعمة لهم حتى بعد تركها للمنصب.

وقالت ماي في رسالة مصورة بمناسبة يوم "Pride" الذي يحتفل فيه المثليون في بريطانيا بإنجازاتهم: "دائما ما يشكل موسم Pride نقطة مميزة من الصيف، هو فرصة للاحتفال بما قدمه المثليون بخلفياتهم المختلفة لأمتنا بفضل أجيال ممن نظموا حملات على مدار السنوات الطويلة".

وتابعت رئيس وزراء بريطانيا قائلة: "سأكون رئيسة وزرائكم لأسابيع قليلة قادمة لكنني سأكون حليفكم الدائم"، ودعت لمكافحة التمييز تجاه هؤلاء.

واستعرضت ماي إنجازات الحكومة البريطانية في هذا الصدد مؤكدة أنها أطلقت خطة لدعم المثليين العام الماضي والتي شملت 75 بندا لتحسين حياة أبناء هذا المجتمع.