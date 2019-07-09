دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السفير البريطاني لدى واشنطن كيم داروك قائلا إنه "لن يتعامل معه"، كما هاجم رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، قائلًا في تغريدة له على تويتر، مساء الاثنين، "أخبار سارة أن نرى رئيسا جديدا للوزراء في بريطانيا"، في إشارة إلى إعلان رئيسة الوزراء البريطانية استقالتها من منصبها على خلفية مفاوضات البريكست.

جاءت تغريدة ترامب بعد ساعات من إعلان حكومة تريزا ماي دعمها للسفير البريطاني الذي وصف إدارة ترامب في رسائل بريد إلكتروني سربت للصحافة البريطانية، والتي وصف فيها إدارة ترامب بأنها "تعاني من خلل جسيم وتفتقر إلى الكفاءة".

وقال ترامب في إطار رده على ما جاء في التسريبات، "لا نحب هذا الرجل، وهو أيضا لم يخدم المملكة المتحدة بالشكل الملائم"، مضيفا "لا نحب هذا الرجل ولا يتمتع بقدر كبير من الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة".

وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بيان لها، أن لديها "ثقة تامة" بسفير المملكة المتحدة الذي انتقد إدارة ترامب في رسائل البريد الإلكتروني التي سربت، لكنها لا تتفق مع تقييمه.

وانتقد ترامب في تغريداته طريقة تعامل تريزا ماي في ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست واصفا سياتها بـ"الفوضى".

وأضاف ترامب في تغريداته، أنه أخبر تريزا ماي عن كيفية إدارة ملف البريكست لكنها اختارت طريقًا آخر.

وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعوة السفير البريطاني، للعشاء الذي أقامه البيت الأبيض، الاثنين، على شرف أمير دولة قطر الذي يزور الولايات المتحدة، على خلفية تلك التسريبات.