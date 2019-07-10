استئناف الرحلات بثاني أكبر مطارات لندن بعد ساعات من تعليقها

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- استؤنفت حركة الطيران في مطار غاتويك، ثاني أكثر المطارات ازدحاما في لندن، الأربعاء، وذلك بعد ساعات من تعليق الرحلات من وإلى المطار بسبب "مشكلة أنظمة مراقبة الحركة الجوية".

وقالت سلطات مطار غاتويك على تويتر، "في أعقاب مشكلة أنظمة مراقبة الحركة الجوية السابقة، استؤنفت الرحلات الجوية من وإلى مطار جاتويك الآن. إذا كنت مسافراً هذا المساء، فيرجى التحقق من حالة رحلتك مع شركة الطيران الخاصة بك قبل السفر إلى المطار، حيث نعود إلى التشغيل الكامل".

وكانت سلطات المطار، قالت في وقت سابق، في تغريدة لها على تويتر، "نحن نعمل مع ANS ، مزودنا ، لتصحيح هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن"، وأضافت "نعتذر وننصح المسافرين بالتحقق من معلومات الرحلة مع شركة الطيران الخاصة بك".