خارجية بريطانيا تعلن استقالة سفيرها في أمريكا كيم داروتش

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لندن، المملكة المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الأربعاء، استقالة سفيرها في الولايات المتحدة الأمريكية، كيم داروتش، وذلك في إعلان يأتي بعد ضجة كبيرة أثارتها "تسريبات" لبرقيات بعث بها السفير إلى الخارجية حول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ووفقا للبرقيات المسربة التي نشرتها صحيفة دايلي مايل البريطانية أولا، وأكد "صحتها" مسؤول بريطاني لـCNN، وصف السفير الرئيس ترامب بأنه "غير كفء" و"غير مؤهل" لافتا إلى صراعات داخل واشنطن وأنها أشبه بـ"القتال بالسكاكين"، واحتمال انتهاء فترة ترامب الرئاسية بـ"عار".

وعن التوتر مع إيران، تساءل السفير البريطاني في برقية بتاريخ الـ22 من يونيو/ حزيران الماضي عن مزاعم ترامب بالانسحاب في آخر دقيقة من توجيه ضربة انتقامية لطهران بعد إسقاط طائرة دون طيار أمريكية بسبب إخباره في آخر لحظة أن الضربات الجوية قد تؤدي إلى مقتل 150 إيرانيا.

ولفت داروتش في إحدى برقياته إلى الخارجية البريطانية إلى أنه ورغم رؤيته أن ترامب لا يمكنه تحمل فقدان المزيد من الدعم إلا أن هناك "طريق موثوق" لإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية العام 2020.