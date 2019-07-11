ميركل بعد تكرار ارتجافها أمام الكاميرات: أدرك مسؤولياتي وأهتم بصحتي

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بعد يوم من تكرار ارتجافها أمام الكاميرات للمرة الثالثة في أقل من شهر، إنها تدرك مسؤوليات منصبها وتهتم بصحتها.

وأوضحت ميركل إلى جانب رئيس الوزراء الدنماركي في برلين، الخميس، "يمكنك أن تتأكد أولاً من أنني أدرك المسؤوليات التي تأتي مع مكتبي وأنني أتصرف بشكل مناسب فيما يتعلق بصحتي. وثانيا، يمكنك أيضًا أن تعرف أنني كشخص لدي مصلحة شديدة في أن أكون في صحة جيدة وأن أعتني بصحتي".

سخرت ميركل من أنها لم تعد أصغر سنا، لكنها عبرت عن أملها في أن تصبح أكثر خبرة في منصبها.

وكانت المستشارة الألمانية أعلنت أنها لن تترشح لمنصبها في رئاسة الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانية أو إلى منصب المستشارية بعد انتهاء فترتها الحالية في عام 2021.