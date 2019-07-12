ترامب يعّلق على فيديو عملية ضبط مخدرات هُرّبت بشبه غواصة

شاهد.. لحظة القبض على غواصة لتهريب الكوكايين في أمريكا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—نشر خفر السواحل الأمريكي، مقطع فيديو يظهر إحدى العمليات التي تمكن فيها عناصرها من إحباط محاولة تهريب مخدرات باستخدام قطعة بحرية (شبه غواصة) قادمة من أمريكا الجنوبية.

وعلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على مقطع الفيديو هذا، بتغريدة قال فيها: "هل تصدقون هذا النوع من الشجاعة؟ عملية ضبط مخدرات رائعة. شاهد!"

وقال خفر السواحل في تعليق على مقطع الفيديو: "نائب الرئيس الأمريكي (مايك بنس) يرحب بعودة طاقم CG Cutter Munro بعد تسليمهم لـ39 ألف باوند من الكوكائين من عمليات ضبط كهذه التي تمت بشبه غواصة قبالة أمريكا الجنوبية.."

وبين خفر السواحل أن الكمية المضبوطة تبلغ 18 طنا من الكوكايين والماريجوانا والتي تزيد قيمتها عن 569 مليون دولار.