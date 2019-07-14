كل ما تحتاج معرفته عن الاتفاق النووي الإيراني

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال السير كيم داروتش، سفير بريطانيا المستقيل في واشنطن، إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قامت بـ"عمل دبلوماسي تخريبي" بانسحابها من الاتفاق النووي مع إيران، وفقا لما ذكرته صحيفة دايلي مايل البريطانية، نقلا عن "برقيات مسربة".

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، السبت أن السفير السابق قال إن ترامب على ما بدا انسحب من الاتفاق النووي مع إيران لـ"أسباب شخصية" باعتبار أن الاتفاق وافق عليه الرئيسي الأمريكي السابق، باراك أوباما.

وأضافت الصحيفة أن السفير البريطاني ألمح إلى خلاف بين مساعدين مقربين لترامب حول هذه القضية وأن البيت الأبيض فشل في انتاج خطة "اليوم اللاحق" (بعد الانسحاب مع الاتفاق) وكيف سيتعامل مع تداعيات هذا الانسحاب.

متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قال لـCNN، السبت أن من يقف خلف البرقيات المسربة عليه "مواجهة عواقب أفعاله".

ويجدر الذكر أن CNN لم تطلع على هذه البرقيات المسربة ولا يمكنها التأكد بشكل مستقل من محتواها.