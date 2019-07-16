ضبط صاروخ وترسانة أسلحة متطورة في حوزة "نازيين" في إيطاليا

(CNN)-- ألقت شرطة مدينة تورينو الإيطالية، الاثنين، القبض على ثلاثة أشخاص مرتبطين باليمين المتطرف، واستحوذت على “ترسانة من الأسلحة العسكرية” المتطورة، من بينها صاروخ، إلى جانب تذكارات نازية، حسبما أعلنت شرطة المدينة.

ومن بين المعتلقين فابيو ديل بيرجيولو، 60 عامًا، الذي ترشح لمجلس الشيوخ الإيطالي عام 2001 كمرشح للجماعة السياسية المتطرفة فورزا نوفا.

كما اعتقلت الشرطة الإيطالية كل من أليساندرو مونتي، 42 عامًا، مواطن سويسري، وفابيو برناردي، 51 عامًا، واتهما بحيازة وبيع صواريخ "جو-جو" من طراز MATRA، بحسب الشرطة.

وبدأت الشرطة التحقيق في “مقاتلين إيطاليين ذوي أيديولوجيات متطرفة برزت في الماضي لكونها جزءاً من النزاع المسلح في منطقة دونباس الأوكرانية” في يوليو/ تموز 2018، حسبما ذكرت الشرطة.

من جانبه نفى حزب فورزا نوفا السياسي أي اتصال مستمر مع ديل بيرجيولو، المحتجز على ذمة التحقيقات في القضية، أما محامي الأخير، فقد أخبر CNN أن عميله “هاوٍ للأسلحة“، مضيفاً “عميلي جامع (للأسلحة) وقد صادروا تلك الموجودة في منزله. هذه الأسلحة لم تكن مسجلة، لكنها غير مرتبطة بالإرهاب“.

يذكر أن CNN اتصلت أيضًا بالمحامي ألبرتو ميناسي ديلا روكا، الذي يمثل كلاً من مونتي وبرناردي، لكنه لم يرغب في التعليق.