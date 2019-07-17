لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلنت الشرطة الإيطالية، إلقاء القبض على 19 شخصًا، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بتهم تتعلق بالمافيا كجزء من عملية مشتركة بين الشرطة الإيطالية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك.

شارك في العملية، التي تحمل اسم "New Connection"، أكثر من 200 ضابط في مدينة باليرمو الإيطالية، ومدينة نيويورك.

وكشفت الشرطة أن التحقيقات كشفت عن صلات قوية بين المافيا الصقلية في باليرمو (المعروفة باسم كوسا نوسترا) وعائلات الجريمة المنظمة الأمريكية، وخاصة عائلة غامبينو الإجرامية في نيويورك، مشيرة إلى أنه تم اعتقال 18 مشتبها بهم في صقلية واحتُجز مشتبه به واحد في نيويورك.

وصادرت السلطات الإيطالية حوالي 3.36 مليون دولار من العقارات والأصول الأخرى، وشملت التهم الارتباط بالجريمة المنظمة والابتزاز والتحويل الاحتيالي للسلع الثمينة.

وكشفت التحقيقات أيضًا عن مدى انتشار تأثير المافيا في مدينة باسو ريجانو الصقلية، ووفقًا للشرطة الإيطالية، لا تشارك المافيا في الابتزاز فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا كبيرًا في الاقتصاد الشرعي للمدينة، حيث تشارك في أعمال مثل الإمدادات الغذائية بالجملة والمراهنة عبر الإنترنت والمقامرة.