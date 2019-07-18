مقتل 33 شخصًا في حريق باستوديو للرسوم المتحركة في اليابان

طوكيو اليابان (CNN)-- لقي 33 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 35 شخصًا آخرين بجروح، في حريق متعمد باستوديو "كيوتو أنيميشن" للرسوم المتحركة في اليابان.

وقالت الشرطة اليابانية، الخميس، إن من بين الضحايا 12 من الذكور و 20 من الإناث وشخص واحد غير معروف.

وفقًا لشاهد تحدث إلى الشرطة، فإن المشتبه فيه كان يصيح "موتوا" عندما كان يسكب البنزين في الطابق الأرضي للمبنى.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن رجلا صاح "موتوا" وهو يسكب الوقود على استوديو لإنتاج الرسوم المتحركة وأضرم النار في المبنى.

ووصف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في تغريدة له على تويتر، الحادث بأنه "مروع بشكل تعجز الكلمات عن وصفه" وعبر عن تعازيه لأسر الضحايا.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن الشرطة اعتقلت رجلا عمره 41 عاما كان يصيح قائلا "موتوا" وهو يسكب البنزين على ما يبدو حول المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق بعد العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.