بعد مهاجمة ترامب لها.. كيف استقبلت النائب المسلمة الهان عمر؟

نيويورك، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من تجمع لاستقبال النائب المسلمة، الهان عمر، في مينيسوتا، وذلك بعد الضجة الكبيرة التي أثارها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الذي هاجمها إلى جانب ثلاثة من عضوات الكونغرس من ذوات البشرة السمراء.

وأعادت عمر نشر عدد من مقاطع الفيديو على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، يظهر استقبالها من قبل عدد من المؤيدين فور خروجها من باب المطار، قائلة في تعليق: "أهلا بالمنزل".

01:19 ترامب يدافع عن تغريداته العنصرية وردود نارية من الديمقراطيين

وكان ترامب قد استهدف 4 من أعضاء الكونغرس، جميعهن نساء ذوات بشرة ملونة، في تغريدات عنصرية خلال نهاية الاسبوع، مشيراً إلى أنهن ولدن جميعاً في بلدان أجنبية.

وكتب ترامب في جزء مما غرّد به: لماذا لا يعدن ويساعدن في إصلاح الأماكن الموبوءة والمليئة بالجرائم التي أتين منها. وأصدرت عضوات الكونغرس أنفسهن رداً قوياً، الاثنين.