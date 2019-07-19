طرحت كبديل لتركيا عن F-35 الأمريكية.. ما قدرات SU-35 الروسية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد قرار الولايات المتحدة استبعاد تركيا من برنامج تصنيع مقاتلات "إف-35" الأمريكية ردا على شراء أنقرة منظومات "إس-400" الروسية، تزايد الحديث حول قدرات المقاتلة الأمريكية المتطورة، لا سيما بعد عرض روسيا تزويد تركيا بمقاتلات بديلة من طراز "سوخوي 35"، الأمر الذي طرح بعض التساؤلات حول مقارنة قدرات "إف-35" الأمريكية مع منافستها الروسية الحديثة.

وتعتبر "سوخوي 35" مقاتلة متعددة المهام من جيل يسمى "4++"، في حين تعد نظيرتها الأمريكية "F35" من مقاتلات الجيل 5، وهو الجيل الأحدث.

لكن المقاتلة الروسية وفقاً لموقع سبوتنيك الروسي الحكومي، تضم تكنولوجيات من فئة الجيل الخامس، ما يمنحها قدرة التفوق على الكثير من المقاتلات المنافسة.

وفي حين تمتلك "سوخوي 35" العديد من الميزات، التي تجعلها واحدة من أفضل المقاتلات في العالم، تتمتع "F35" بالقدرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي ولا تحتاج إلى مدرج، أما السرعة يبدو أن التفوق هنا لـ"سوخوي 35" التي تبلغ 2778 كيلومترا/ ساعة، بينما تصل سرعة "F35" في المتوسط إلى 1975 كيلومترا/ ساعة.

وتمتاز "F35" بمدى رادار واسع، يسمح لها بكشف الطائرات المعادية مبكراً إضافة لقدرتها على التشويش على الرادارات المعادية من مسافات بعيدة، بينما تمتلك "سوخوي 35" 12 نقطة لتحديد الأهداف من مسافات قد تبعد 400 كيلومتر، تستطيع "F35" ضرب أهداف أرضية دون الحاجة للاقتراب منها بفضل صواريخها الموجهة.

ومن ناحية القدرة على حمل الذخائر، يمكن تجهيز المقاتلة الروسية "سوخوي 35" بأنواع مختلفة من الذخيرة الموجهة وغير الموجهة، كما تستطيع حمل 8 أطنان من المتفجرات، وتمتاز كلا المقاتلتان بقدرات على الاختفاء عن شاشات الرادار الأمر الذي يتيح لهما التحليق بحرية أكثر في الأجواء.