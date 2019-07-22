الهند تدشّن بنجاح مهمة للهبوط بمسبار على القمر.. شاهد الإطلاق

شاهد هبوط أول إنسان على القمر كما شاهده العالم قبل 50 عاماً

(CNN)-- أطلقت الهند بنجاح مهمة للهبوط بمسبار على سطح القمر، في لحظة تاريخية لدولة تحاول أن تصبح قوة عظمى في الفضاء.

وأقلعت أحدث مركبة فضائية للبلاد، تشاندرايان 2، والتي تعني “مركبة القمر“، من مركز ساتيش دوان للفضاء في سريهاريكوتا بولاية أندرا براديش، الاثنين.

وكان من المقرر بداية أن يكون موعد الإطلاق في 15 يوليو/ تموز الماضي، ولكن تم إيقاف المهمّة فجأة قبل 56 دقيقة فقط من الإقلاع بسبب "مشكلة فنية".

الهند الآن في طريقها لأن تصبح البلد الرابع، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والصين والاتحاد السوفيتي السابق، الذي ينفّذ إنزالاً على سطح القمر.