ترامب يهنئ نتنياهو: قدت إسرائيل إلى الديمقراطية والحرية وتكافوء الفرص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على استمراره في رئاسة الوزراء في تل أبيب ليصبح "رئيس الوزراء الأطول خدمة في تاريخ إسرائيل"، على حد وصف ترامب.

وقال ترامب في تغريدته على تويتر، الأحد، موجها حديثه إلى نتنياهو "تحت قيادتكم أصبحت إسرائيل قوة تكنولوجية، ولديها اقتصادًا من الطراز العالمي".

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة أخرى، "الأهم من ذلك أنك قدت إسرائيل إلى الالتزام بقيم الديمقراطية والحرية وتكافؤ الفرص التي تعتز بها دولتنا وتشاركها"، على حد وصف الرئيس الأمريكي.

ومن المنتظر أن تشهد إسرائيل انتخابات مبكرة، بعدما فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة ائتلافية في أعقاب حصد أغلبية "غير حاسمة" تشكيل حكومة.