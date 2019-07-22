شاهد.. ملاحقة طائرة روسية الصنع مملوكة لفنزويلا لمقاتلة أمريكية

(CNN)-- نشر الجيش الأمريكي مقاطع فيديو وصور تظهر مقاتلة، روسية الصنع، يقول إنها تابعة لفنزويلا من طراز سوخوي SU-30، أثناء ملاحقتها عن كثب لطائرة أمريكية من طراز EP-3.

وقال الجيش الأمريكي، إن المقاتلة الفنزويلة كانت تلاحق الطائرة “من مسافة غير آمنة“، الجمعة، “معرضة الطاقم والطائرة للخطر".

وفي تغريدة لها، قالت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي المسؤولة عن أمريكا اللاتينية، الأحد، إن طائرة “EP-3 كانت تنفّذ مهمّة معروفة ومعتمدة من قبل بلدان متعددة” في المجال الجوي الدولي.

وأضافت القيادة الجنوبية أن “هذا الإجراء يدل على دعم روسيا العسكري غير المسؤول لنظام مادورو غير الشرعي ويؤكد سلوك مادورو الطائش والمتهور وغير المسؤول الذي يقوض الحكم أو القانون الدولي وجهود مكافحة الاتجار غير المشروع“.