وفاة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو عن 73 عامًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفاة مديرها العام يوكيا أمانو عن عمر يصل إلى 73 عاما.

وقالت الوكالة في بيان، على موقعها الإلكتروني، الاثنين، إن الدبلوماسي الياباني، كان ينوي التنحي عن منصبه قبل وفاته.

ونشرت الوكالة على موقعها الإلكتروني، جانب من رسالته التي كان قد أعدها للتنحي، وقال فيها "خلال العقد الماضي، حققت الوكالة نتائج ملموسة لتحقيق هدف استخدام الطاقة النووية من أجل السلام والتنمية، وذلك بفضل دعم الدول الأعضاء وتفاني موظفي الوكالة. أنا فخور جدًا بإنجازاتنا، وأشكر الدول الأعضاء وموظفي الوكالة "، حسبما نشرت الوكالة.

وسيتم تنكيس علم الوكالة الدولية للطاقة الذرية حدادًا على روح أمانو.

والوكالة الدولية للطاقة الذرية هي منظمة غير حكومية مستقلة، مقرها في العاصمة النمساوية فيينا، وتعمل تحت إشراف الأمم المتحدة تأسست في عام 1957، بغرض تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والحد من التسلح النووي وللاضطلاع بهذه المهمة، وتقوم بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق في الدول التي لديها منشآت نووية.

وشغل المنصب قبل أمانو، الدبلوماسي المصري محمد البرادعي، الذي شغل بعد تركه للوكالة، منصب نائب رئيس الجمهورية في مصر حتى استقالته في 2013.