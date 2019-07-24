ماذا قال وزير خارجية بريطانيا الجديد عن "بريكسيت" وإيران؟

لندن، بريطانيا، (CNN) – تطرق وزير الخارجية البريطاني الجديد، دومينيك راب، لقضية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي والتعاطي مع إيران في ظل الظروف الراهنة، فماذا قال في أول كلمة له بعد توليه المنصب؟

قال راب عن البريكسيت: "الأمر الأهم هو الخروج من الاتحاد الأوروبي بنهاية أكتوبر ويُفضل أن يكون عبر اتفاق، وأن نحافظ على صداقتنا مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين، ولكن بجميع الأحوال علينا أن ننهي عملية البريكسيت".

أما بما يخص الوضع الراهن والتوتر مع إيران، فقال وزير الخارجية البريطاني الجديد: "عملت في الشؤون الإيرانية عندما كنت مستشارا قانونيا في وزارة الخارجية بين عامي 2000 و2008، هذه قضية حساسة وسأذهب لأحصل على النصيحة الكاملة قريبا".

وأكد راب أنه فخور بتوليه هذا المنصب في هذا الوقت ومتحمس للفرص التي تنتظره في المستقبل، على حد تعبيره.

يذكر أن وزير الخارجية سيعمل في حكومة رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، وقد خلف جيرمي هانت في هذا المنصب.