مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا في سلسلة هجمات في أفغانستان

كابول، أفغانستان (CNN)-- لقي ما لا يقل عن 30 شخصا بينهم نساء وأطفال مصرعهم، في سلسلة من الهجمات القاتلة في جميع أنحاء أفغانستان على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله ميار، صباح الخميس، في كابول، إن ثلاثة انفجارات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص من بينهم خمس نساء وطفل واحد وجرح 41 آخرين. بدأ الهجوم بتفجيرين في منطقة شرطة كابول16، واستهدف انتحاري حافلة تقل موظفين من وزارة المناجم والبترول في أفغانستان، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي. وانفجرت سيارة مفخخة في حي الشرطة 9.

وفي منطقة خوجاني بإقليم نانغارهار، صباح الخميس، أصيبت عائلة كانت تسافر لحضور حفل زفاف بانفجار لغم على جانب طريق، مما أسفر عن مقتل سبعة منهم ست نساء وطفل وجرح أربعة آخرين. وكان جميعهم من أفراد عائلة واحدة يسافرون في شاحنة صغيرة إلى قرية قريبة، وفقًا لما قاله عطا الله خوجاني، المتحدث باسم حاكم مقاطعة نانجرهار الشرقية.

وعلى نحو منفصل ليلة الأربعاء، هاجمت طالبان نقطتي تفتيش تابعتين للشرطة في ولاية تخار، مما أسفر عن مقتل 16 من ضباط الشرطة وإصابة أربعة آخرين، وفقًا لما ذكره حاكم مقاطعة إيشكاشيم بمقاطعة تخار عبد القيوم. ولا يزال عدد من رجال الشرطة مفقودين في هذا الهجوم.