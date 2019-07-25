رئيس الوزراء البريطاني الجديد يعين شقيقه الأصغر "وزير دولة" في حكومته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عين رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، شقيقه الأصغر جو جونسون، وزير دولة بوزارة الاقتصاد والطاقة والاستراتيجية الصناعية.

وسيشغل جو جونسون منصب وزير دولة بوزارة الاقتصاد والطاقة والاستراتيجية الصناعية، كما سيشغل أيضا منصب وزير دولة للتعليم.

ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني على تويتر، صورا لأعضاء الحكومة الجديدة، ومنهم جو جونسون، الذي سيحضر اجتماعات مجلس الوزراء، حسبما نشر حساب رئيس مجلس الوزراء على تويتر.

وتولى رئيس الوزراء البريطاني الجديد، منصبه رسميا، الأربعاء، خلفا لتيريزا ماي، بعدما نجح في انتخابات حزب المحافظين الحاكم، ووعد بوريس جونسون في كلمته عقب تولي منصبه، بعقد اتفاق جيد مع الاتحاد الأوروبي بشأن "البريكست".