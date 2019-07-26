أردوغان: سنتوجه إلى جهات أخرى إذا لم نحصل على مقاتلات F-35 من واشنطن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، بأن بلاده سوف تتوجه إلى جهات أخرى إذا لم تحصل على مقاتلات "F-35" من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وسط توتر بينهما، إثر شراء أنقرة منظومة صواريخ "S-400".

وردا على تهديدات الولايات المتحدة بوقف صفقة مقاتلات F-35 لتركيا، قال أردوغان موجها حديثه للإدارة الأمريكية: "ألن تعطينا طائرات F 35؟ حسنا، إذن لا تؤاخذونا، فنحن سنتخذ تدابيرنا في هذا الموضوع، ونتوجه إلى جهات أخرى"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأعرب الرئيس التركي عن أمله أن تتصرف الولايات المتحدة بحكمة، حول حصول بلاده على صواريخ S-400 الروسية. وقال إن تركيا ستبدأ اعتبارا من أبريل/ نيسان 2020، استخدام منظومة الصواريخ الروسية بشكل فاعل، عقب الانتهاء من عمليات التركيب والتدريبات.

وأكد أردوغان أن "تركيا مصممة على تنفيذ أولوياتها بخصوص حماية أمنها، وستلبي ما تتطلبه احتياجاتها بخصوص ذلك". وقال أردوغان إن "أي عقوبة أو تهديد سيوجه إلى تركيا، بما في ذلك التهديد باستبعادها من مشروع إنتاج F-35، لن يثنيها عن أولوية أمنها".

وأضاف أن "الذين يظهرون حليفا استراتيجيا، لم يعطوا لتركيا ما تريده مقابل المال، إلا أنهم يقدمون للمنظمات الإرهابية السلاح والذخيرة مجانا"، في إشارة إلى دعم الولايات المتحدة لمقاتلين أكراد في سوريا تصنفهم تركيا كـ"منظمات إرهابية".

وأعرب أردوغان مجددا عن رغبة تركيا في شراء منظومة باتريوت الأمريكية، إلى جانب صواريخ S-400 الروسية. وأضاف: "قلنا لكم اشترينا S-400، وفي حال موافقتكم نريد منكم شراء نظام باتريوت، ولكنكم لم تسمحوا ببيعها مرة ثانية".