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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اعتقل أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الروسية موسكو، السبت، وفقا لمجموعة OVD-info.

وشاهد فريق CNN الذي كان قريبا من الأحداث بعض الاشتباكات بين المحتجين والشرطة في موسكو، وأسفر ذلك عن إدماء وجه محتجين على الأقل في حين كان رجال الشرطة يستخدمون الهراوات.

وقالت OVD إن عدد المعتقلين في الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة الروسية وصل إلى 389 شخصا، دون معلومات عن وقوع ضحايا.

وكانت قد أعلنت وزارة الدولة للشؤون الداخلية الروسية عن اعتقال 295 شخصا بسبب "الإضرار بالنظام العام" خلال "مسيرات غير مصرح بها".

وأشارت الوزارة الروسية في بيانها إلى أن "معظم المحتجزين ليسوا من سكان موسكو، ويجري التحقيق معهم في أقسام الشرطة"، على حد تعبيرها.