لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرى اتصالا هاتفيًا، مساء الجمعة، مع رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون، وقد أعرب الطرفان عن "التزامهما بتقديم اتفاقية طموحة للتجارة الحرة وبدء المفاوضات في أقرب وقت ممكن بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي".

وأضاف المتحدث، في بيان، أن ترامب وجونسون اتفقا على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوفر "فرصة لا مثيل لها لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة".

كما ناقش الزعيمان في المكالمة الهاتفية، التوترات الحالية في منطقة الخليج، وتحدثا عن "الحاجة إلى العمل مع الشركاء ومعالجة سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج".

وقال المتحدث إن الرئيس هنأ رئيس الوزراء على دوره الجديد، وكلاهما "يتطلعان لرؤية بعضهما البعض في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في بياريتز الشهر المقبل".