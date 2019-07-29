أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لقى ما لا يقل عن 4 أشخاص مصرعهم، بما في ذلك المشتبه به، وأصيب 11 آخرون في إطلاق نار عشوائي في مهرجان "غيلروي غارليك" للطعام في كاليفورنيا، وذلك حسبما أعلن مسؤول في الشرطة المحلية.

وقال سكوت سميث قائد شرطة محلي، إن المشتبه به "كان يحمل نوعًا من البندقية" ويبدو أنه أطلق النار عشوائيًا.

ويجري البحث عن المشتبه به الثاني الذي يعتقد أنه شارك في إطلاق النار في مهرجان "غيلروي غارليك".

وتعتقد الشرطة أن المشتبه به في إطلاق النار في مهرجان "غيلروي غارليك" دخل الحديقة بقطع سياج حول مقر إقامة المهرجان.

وأطلق النار على أحد المشتبه بهم، على أيدي ضباط قاموا بالاشتباك معه، خلال دقيقة واحدة من إطلاق النار.

جاء ذلك بعد يوم واحد من مقتل شاب يبلغ من العمر 38 عاما وإصابة 11 آخرين في إطلاق نار، مساء السبت، في حديقة براونزفيل في بروكلين بنيويورك.