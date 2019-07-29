ماذا قال ساندرز عن "فيتو" ترامب حول بيع الأسلحة للسعودية؟

مذيع CNN يذرف دموعه على الهواء بعد انتقادات ترامب لمسقط رأسه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، بيرني ساندرز، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب استخدامه حق "الفيتو" بشأن بيع الأسلحة للسعودية.

وقال ساندرز عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أتساءل لماذا استخدم دونالد ترامب الفيتو لإنهاء تدخل أمريكا بالقصف الوحشي لليمن، من المستفيد من ذلك؟".

وأضاف المرشح الديمقراطي قائلا: "رايثيون وبوينغ ولوكهيد مارتن وجنرال دايناميكس، الشركات الأربع تصنع 90% من الأسلحة التي نبيعها للسعودية".

وكان قد استخدم الرئيس الأمريكي حق الفيتو ضد 3 مشاريع قرار من الكونغرس تمنع بيع الأسلحة للسعودية والإمارات وعدد من الدول الأوروبية، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض، الأربعاء.

وبرر ترامب موقفه من استخدام الفيتو قائلا: "إلى جانب التأثير السلبي على علاقاتنا مع السعودية وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، سيعيق هذا القانون قدرة الولايات المتحدة على تشكيل والحفاظ على نشاطاتنا في مجال التعاون الأمني"، على حد تعبيره.

وتقود السعودية تحالفا يضم عددا من الدول العربية على رأسها الإمارات لمحاربة الحوثيين في اليمن منذ عام 2015.