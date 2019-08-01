ترامب يعرض على بوتين المساعدة في إطفاء حرائق الغابات في سيبيريا

موسكو، روسيا (CNN)-- قالت وكالات الأنباء الحكومية الروسية، نقلاً عن الخدمة الصحفية للكرملين، مساء الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي الرئيس دونالد ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعرض ترامب مساعدة بوتين في مكافحة حرائق الغابات في سيبيريا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن الخدمة الصحفية للكرملين.

وشكر بوتين ترامب على عرض المساعدة في مكافحة الحرائق ، حسبما ذكرت تاس.

وفي وقت سابق، أمر بوتين وزارة الدفاع الروسية بالمساعدة في إطفاء الحرائق الهائلة في سيبيريا.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية الروسية ريا نوفوستي، إن المحادثة جرت بمبادرة من الجانب الأمريكي.

وأعرب الرئيس الروسي عن "خالص امتنانه لمثل هذا الموقف اليقظ وعرض المساعدة والدعم"، حسبما أعلن بيان صادر عن الكرملين حول الاتصال، معتبرًا أن المبادرة قد تكون مؤشرًا لاستعادة العلاقات بين البلدين.

ووافق رئيسا روسيا والولايات المتحدة، بحسب بيان الكرملين، على مواصلة الاتصالات الهاتفية، وكذلك في اجتماعات وجها لوجه.

وتواجه روسيا اتهامات بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية لصالح الرئيس دونالد ترامب، ضد منافسته السابقة الديمقراطية هيلاري كلينتون.