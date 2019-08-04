دوي رصاص وأناس يركضون.. كاميرا توثّق لحظة إطلاق النار بأوهايو

(CNN)-- تحدث إيزاك جونسون، الذي التقط مقطع فيديو يظهر إطلاق نار في مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية، لشبكة CNN، ونقل مشاهداته من موقع إطلاق النار الذي راح ضحيته 9 قتلى بجانب سقوط 16 مصاباً.

وفي حديثه، قال جونسون لشبكة CNN: “أنا أهوى الدراجات النارية لذا كنت أقوم بتصوير مقطع لرجال على دراجات جميلة لإرسالها إلى أصدقائي، وبعد أن عبروا الإشارة سمعت دويا، كنت قد أرسلت مقطع فيديو الدراجات على Snapchat، لذا بدأت التسجيل مرة أخرى واستمررت في التسجيل واستمر الأمر وأصبح أكثر عنفًا، لم أتوقع بالتأكيد أن تكون ليلتي هكذا".

وأضاف جونسون: "خرجت مع توقف إطلاق النار، وقفت بجانب باب حانة دبلن، وكان الناس من كل ذلك القطاع يركضون إلى الحانة وإلى سياراتهم، بعيدًا عن المكان الذي كانت فيه الطلقات. جاء زوجان كانا في حانة نيدز، وكان عليهم أن ينزلوا، وكانت السيدة في حالة صدمة. ثم جاءت إحدى زميلاتها وقالت إنها سمعت كل الطلقات تأتي من فناء السطح العلوي من الحانة التي كانت فيه واختبأت. بعدها وعندما كانت تجري إلى الحانة قالت إنها شاهدت الجثث في كل مكان قريباً من نيدز".

ويمكن رؤية أشخاص يفرون من مكان الحادث في الفيديو، الذي تم تصويره في الساعة 1:05 صباحًا بالتوقيت المحلي، بينما يمكن أيضاً سماع صوت الطلقات النارية. وليس من الواضح ما إذا كان إطلاق النار من الشرطة أم المشتبه به.