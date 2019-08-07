تنكر بشكل ابنته للهروب.. كيف انتهت قصة تاجر المخدرات البرازيلي؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت السلطات البرازيلية أنه تم العثور على تاجر المخدرات الذي لاقت قصته تداولاً كبيراً في جميع أنحاء العالم، لمحاولته الهرب من السجن متنكرا في زي ابنته، ميتا في زنزانته، الثلاثاء.

وقال مسؤولو السجن لشبكة CNN إنه يبدو أن كلاوفينو دا سيلفا، 42 عامًا، انتحر، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 73 عامًا بسبب تجارة المخدرات.

تنكّر دا سيلفا، السبت الماضي، على هيئة ابنته البالغة من العمر 19 عامًا على أمل الفرار من سجن يخضع لحراسة مشددة. وسجل حراس السجن مقطع فيديو لتاجر المخدرات المدان وهو يخلع ملابسه، عندما لاحظوا أنه ليس ابنته.

بعدها نشرت سلطات السجن في البرازيل الفيديو، حيث تم تداوله على الفور من قبل وسائل الإعلام الدولية.

تصدرت صور حيلة الهروب من دا سيلفا عناوين الصحف في البرازيل، إذ كان يرتدي قناع سيليكون ذو شعر أسود طويل وقميص ذو طابع مراهق.

تأتي وفاة سيلفا في أعقاب معركة عصابات ضخمة في سجن في شمال البرازيل أسفرت عن مقتل 57 شخصًا في 30 يوليو/ تموز، من بينهم 16 شخصاً قطعت رؤوسهم.

أعمال الشغب هذه كانت الأحدث في سلسلة من أعمال عنف وقعت في منشآت السجون بالبرازيل الذي كان مكتظًا في كثير من الأحيان ويعاني من نقص التمويل. كما قتل 55 سجينًا أيضًا في أعمال شغب مرتبطة بالعصابات في أربعة سجون في غرب البرازيل في مايو / أيار 2017.