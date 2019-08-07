بريطانيا تصادر أحد أكبر مضبوطات الهيروين.. قيمتها تقارب 50 مليون دولار

(CNN)-- قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا (NCA) إن قوات إنفاذ القانون البريطانية صادرت ما تساوي قيمته 48.7 مليون دولار من الهيروين بعد عملية دولية، الثلاثاء.

هذه "واحدة من أكبر مضبوطات الهيروين على الإطلاق في المملكة المتحدة"، وفقًا لبيان الوكالة.

وقالت NCA - التي تعادل مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة - إن العملية جاءت بناء على معلومات استخباراتية حددت سفينة مشبوهة كانت في طريقها إلى مدينة أنتويرب في بلجيكا. وتم العثور على الهيروين في مدينة فيلكستو بإنجلترا.

وأزال ضباط من "قوة الحدود" وNCA حاوية تم فيها إخفاء ما يقرب من 398 كيلوغراماً من الهيروين داخل حمولة غلاف من المناشف وأردية الحمامات، الجمعة.

ووفقًا للوكالة، ستكون العقاقير بقيمة "9 ملايين جنيه إسترليني على الأقل للمجرمين المنظمين الذين يبيعون الشحنة بأكملها بالجملة، و 40 مليون جنيه إسترليني على الأقل على مستوى الشارع في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى."

يذكر أنه ألقي القبض على رجل من بلدة برومسغروف الإنجليزية ويجري استجوابه من قبل ضباط NCA.