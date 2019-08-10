انفجار بالقرب من مركز للشرطة في كوبنهاجن.. ولا إصابات

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت الشرطة في العاصمة الدانماركية كوبنهاجن، لـCNN، إن انفجارًا، وقع، السبت، بالقرب من مركز للشرطة متنقل في المدينة، مشيرة إلى أن الانفجار هو الثاني من نوعه خلال 4 أيام.

ولم يسفر الانفجار عن وقوع إصابات، بحسب الشرطة الدانماركية، التي رفضت التكهن بدوافع منفذ التفجير، وطالبت المواطنين بالإدلاء عن أي معلومات عن رجل مشتبه بضلوعه في الحادث، يرتدي ملابس سوداء وأحذية بيضاء ويحمل كيسًا من البلاستيك.

وقالت الشرطة في بيان، "إننا نبحث عن شهود ربما يكونون قد شاهدوا أشخاص حول الجاني قبل الانفجار وبعده".

وتصف الشرطة، الرجل بأنه يتراوح عمره بين 15 و 25 عامًا ويصل طوله إلى 180 سم، وكان يرتدي سترة سوداء مع غطاء قاسٍ على الغطاء وغطاء رأس مثبت على رأسه.

وتجري السلطات في كوبنهاجن، تحقيقات في انفجار آخر، وقع بشكل منفصل، الثلاثاء الماضي، في وكالة الضرائب الحكومية.

وقال يورجن بيرغن سكوف، كبير مفتشي الشرطة في بيان "لدينا تحقيق واسع النطاق جار"، "لسوء الحظ، لا يمكننا إخبارك بمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر في الوقت الحالي".

ولم تحدد الشرطة، ما إذا كان الحادثان مرتبطان.