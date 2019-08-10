النرويج: الشرطة تعلن إصابة شخص في حادثة إطلاق نار داخل مسجد

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكدت شرطة العاصمة النرويجية أوسلو، تعرض شخص لـ"إصابة طفيفة" في حادثة إطلاق نار داخل مسجد في أحد ضواحي العاصمة.

وقالت شرطة أوسلو عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر إن شخصا تعرض لـ"إصابة طفيفة" في مركز النور الإسلامي في ضواحي العاصمة، ومن غير المعلوم ما إذا كان المصاب هو نفسه منفذ عملية إطلاق النار.

وأعلنت الشرطة النرويجية عبر تويتر أيضا أن المنفذ "شاب يافع أبيض" وقد تم إلقاء القبض عليه.

وستعقد الشرطة مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق السبت لتعلن عن تفاصيل الحادثة، إذ قالت الشرطة لـCNN إنها لن تدلي بمزيد من التصريحات قبل عقد المؤتمر.