مقتل أكثر من 50 شخصًا في انفجار "ناقلة وقود" في تنزانيا

دار السلام، تنزانيا (CNN)-- لقي أكثر من 50 شخصًا مصرعهم، السبت، بعد انقلاب ناقلة وقود وانفجارها فيما بعد في موروغورو، على بعد 175 كم غرب عاصمة تنزانيا دار السلام.

ويُعتقد أن معظم القتلى في الحادث هم من سائقي سيارات الأجرة الذين كانوا يجمعون الوقود من الناقلة المحطمة.

وقع الحادث في حوالي الـ 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي واجتذب حشدًا كبيرًا.

وقال كيبوي ستيفين، المفوض الإقليمي لموروغورو، للصحفيين إن الحادث تسبب في إصابة العشرات، مرجحًا ارتفاع أعداد القتلى في الحادث.