مسؤول أمريكي لـCNN: انفجار روسيا "النووي" ناتج عن اختبارات لصاروخ جديد

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رجح مسؤول أمريكي لـCNN، أن يكون الانفجار الروسي النووي الغامض، الذي وقع الأسبوع الماضي في موقع اختبار الصواريخ، ناجمًا إما عن صاروخ Skyfall النموذجي الروسي أو مكوناته أثناء اختبار الصاروخ الروسي الجديد SSC-X-9 ، واسم "Skyfall" هو أطلقته الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على الصاروخ الروسي الجديد.

وتباهى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا السلاح الجديد في خطاب ألقاه عام 2018، قائلاً إنه سيجعل دفاعات الناتو "عديمة الفائدة تمامًا".

وسجلت السلطات في شمال روسيا ارتفاعًا طفيفًا في مستويات الإشعاع في أعقاب انفجار وقع في موقع تدريب عسكري، في مدينة سفيرودفينسك، حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية تاس الأسبوع الماضي.

وكانت وكالة الأنباء الروسية تاس، نقلت عن مسؤول في وكالة روساتوم الحكومية الرسمية، مقتل 5 علماء نوويين في الحادث الغامض.

وقال فالنتين كوستوكوف رئيس مركز نووي في وكالة روساتوم النووية الروسية، الاثنين، إنه سيتم التوصية بتكريم خمسة من موظفي الوكالة الذرية الروسية الذين لقوا حتفهم في انفجار الخميس الماضي في أحد مواقع التجارب العسكرية في شمال روسيا.

وأضاف كوستوكوف، في خطاب ألقاه على شاشات التليفزيون المحلي، إن العلماء الخمسة كانوا "أبطال قوميين"، وأوضح "وفاة موظفينا هي خسارة مريرة لشركة روساتوم الحكومية. الباحثون أبطال قوميون. لقد كانوا نخبة من المركز النووي الفيدرالي الروسي وأحيانًا كانوا يقومون بإجراء اختبارات في ظروف بالغة الصعوبة".