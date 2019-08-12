ترامب وبوريس جونسون يبحثان في اتصال هاتفي "التجارة والأمن العالمي"

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال البيت الأبيض، إن الرئيس ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا، الاثنين، برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وبحث الجانبان، ملفات "التجارة والأمن العالمي"، وفقا للبيت الأبيض.

و قال البيت الأبيض إن ترامب، "أعرب عن تقديره لشراكة المملكة المتحدة الثابتة في مواجهة التحديات العالمية"، مضيفًا أن ترامب "يتطلع إلى لقاء جونسون شخصيا في المستقبل القريب".

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتحدث فيها ترامب وجونسون في الأسابيع الثلاثة الماضية.

وتأتي تلك المباحثات فيما يسعى رئيس الوزراء البريطاني، إلى التوصل إلى اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما أعلن الرئيس ترامب في مناسبات عدة، استعداد بلاده لإبرام اتفاق مع بريطانيا للتجارة بين البلدين، عوضًا عن اتفاق الاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر أن يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت لاحق، الاثنين، لمناقشة "مجموعة من القضايا الأمنية بما في ذلك إيران"، وفقًا للمتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني.

وتعمل الولايات المتحدة مع بريطانيا، من أجل تأمين حركة الملاحة في منطقة الخليج، ومواجهة التهديدات الإيرانية، على خلفية احتجاز السلطات الإيرانية ناقلة نفط بريطانية في الخليج قبل أسابيع.