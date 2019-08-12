لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعرب مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس ترامب، عن دعم بلاده لبريطانيا في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وقال بولتون في أعقاب اجتماعه برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن، إن إدارة الرئيس ترامب "ستدعم (بحماس) بريطانيا في مغادرة الاتحاد الأوروبي دون الاتفاق"، وأكد أن بلاده تتطلع إلى محادثات أكثر شمولا مع بريطانيا حول إيران.

وأضاف بولتون للصحفيين، "هذه هي الرسالة التي أحاول توصيلها، نحن معكم"، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب ترى أن "الخروج الناجح هو أمر في مصلحتنا".

وأوضح بولتون أن جدول محادثاته مع المسؤولين البريطانيين، ستشمل قضايا أخرى مثل إيران والأزمة مع شركة الهواتف الذكية الصينية هواوي.

وأعلن مستشار الأمن القومي أن المملكة المتحدة يدرسون أزمة هواوي واستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس بمزيد من التفصيل والتعمق، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة أبلغت المملكة بما لديها من معلومات حول القضية، وأن المسؤولين البريطانيين أبلغوه أنه لن يتم اتخاذ أب قرار حتى يتم دراسة موضوعه بدقة.

وقال بولتون: "إنهم لا يريدون أن يتعرض نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاص بهم في عالم الجيل الخامس للخطر".

وفيما يخص الملف الإيراني، عبر بولتون عن إشادته بقرار بريطانيا المشاركة معها في حلف عسكري لتامين حركة الملاحة بالخليج، مضيفًا "قلت إننا نتطلع إلى محادثات أكثر شمولاً بشأن إيران".