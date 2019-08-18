كيف تمكنت مراسلتان من CNN من قضاء يومين تحت حكم "طالبان"؟

كابول، أفغانستان (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية عن مقتل وإصابة 245 شخصا، إثر تفجير انتحاري استهدف حفل زفاف في كابول، مساء السبت، بينما نفت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن التفجير.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن التفجير أسفر عن مقتل 63 شخصا وإصابة 182 آخرين، مضيفا أن الضحايا بينهم الكثير من الأطفال والنساء. ووقع التفجير في غرب كابول في منطقة غالبية سكانها من أقلية الهزارة الشيعية.

من جانبها، نفت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن التفجير، وقالت الحركة إنها تدين استهداف المدنيين. وجاء التفجير بعد نحو أسبوع من انتهاء الجولة الثامنة من المحادثات بين "طالبان" والولايات المتحدة، دون الإعلان عن التوصل لاتفاق.

وكانت "طالبان" أعلنت مسؤوليتها عن تفجير انتحاري وقع في المنطقة نفسها في 7 أغسطس/ آب الجاري، ووقع التفجير عند بوابة مقر للشرطة وأسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 145 آخرين.