لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، إنه لا يوجد خطر من زيادة مستويات الإشعاع في أعقاب الانفجار النووي في موقع عسكري في شمال روسيا يوم 8 أغسطس آب الماضي.

وأوضح بوتين، قبيل اجتماعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قلعة بريجانكون بفرنسا، في أول تعليق له على الحادث "لا يوجد تهديد هنا، ولا توجد زيادة في الإشعاع على خلفية الحادث".

وتابع بوتين "لا نرى أي تغييرات خطيرة هناك، لكن يتم اتخاذ تدابير وقائية حتى لا تكون هناك مفاجآت"، مضيفًا أنه تم إرسال خبراء مستقلين إلى الموقع لمراقبة الموقف.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول روسي رفيع حول الحادث.

ولقى ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم نتيجة الانفجار أثناء اختبار نظام الدفع السائل في منطقة تدريب عسكري في روسيا، على بعد حوالي 30 كم من مدينة سيفيرودفينسك.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الروسية، إنها سجلت مستويات إشعاع أعلى بأربع إلى 16 مرة من المعتاد.

وتسبب الانفجار نفسه في تكهنات دولية واسعة النطاق بأن الحادث يتعلق بصاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية يعرف باسم Burevestnik أو Skyfall.