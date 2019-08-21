ضحت بدماء جنودها من أجل أمريكا.. ترامب "يصدم" الدنمارك بسبب غرينلاند

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته التي كانت مقررة إلى الدنمارك، أحد حلفاء أمريكا المقربين خلال السنوات الأخيرة، في خطوة أثارت "دهشة" رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، فكيف وقفت كوبنهاغن مع واشنطن خلال العقد الماضي؟

شاركت الدنمارك في الحروب التي خاضتها أمريكا في كل من أفغانستان والعراق، رغم تعداد جنودها القليل نسبيا، والذي يتكون من 17 ألف عنصر.

فقد كانت القوات الدنماركية جزءا من التحالف الذي قادته واشنطن خلال اجتياح العراق عام 2003، كما أنها كانت من أبرز المشاركين في مهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان.

أرسلت الدنمارك 750 جنديا إلى أفغانستان وتقلص العدد مؤخرا حتى وصل إلى 160 جنديا في الوقت الراهن، علاوة على أن العشرات من المستشارين الدنماركيين يعملون حاليا في العراق تحت مظلة حملة مكافحة داعش.

خسرت الدنمارك 43 جنديا في أفغانستان وقُتل 7 من جنودها في العراق، وتعد الحرب في أفغانستان أعنف حملة عسكرية في تاريخ الدنمارك الحديث، كونها كانت محايدة في الحرب العالمية الأولى والثانية.

بالإضافة إلى جميع ما ذُكر من وقوفها إلى جانب أمريكا عسكريا، تعد الدنمارك من الأعضاء المؤسسين لحلف شمال الأطلسي، كما أنها سمحت لأمريكا باستخدام جزيرة غرينلاند لتكون حاضنة لعمليات عسكرية أمريكية منذ الحرب الباردة، وقد تم إنشاء قاعدة جوية على هذه الجزيرة.

وتحمل هذه النقطة العسكرية الأمريكية أهمية بالغة كونها تشكل مركز مراقبة لتحركات روسيا قرب القطب الشمالي بالإضافة إلى مراقبة الحركة البحرية شمال الأطلسي.

أطماع ترامب بشراء غرينلاند، قوبلت برفض "واضح" من قبل الدنمارك التي لا تريد لهذه القضية أن تؤثر على شكل تحالفها مع واشنطن، وفقا لتصريحات أدلت بها فريدريكسن عقب إعلان ترامب إلغاء زيارته إلى كوبنهاغن.

وعبرت رئيسة وزراء الدنمارك عن صدمتها جراء إلغاء الرئيس الأمريكي زيارته إلى بلادها، مؤكدة أنها كانت تطلع لهذه الزيارة بهدف بحث القضايا المشتركة بين البلدين.

وقالت غريدريكسين إن الطريقة التي تلقت بها خبر إلغاء ترامب زيارته إلى بلادها كانت "غير اعتيادية"، إذ أبلغ البيت الأبيض السفارة الدنماركية في أمريكا بالقرار قبل ليلة من الزيارة.