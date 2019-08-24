البرازيل تستعين بالجيش لمكافحة حرائق الأمازون.. وترامب يعرض المساعدة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الرئيس البرازيلي جير بولسونارو، في خطاب للأمة، مساء الجمعة، نشر الجيش البرازيلي ومعداته في غابات الأمازون، في محاولة لكبح جماح الحرائق الهائلة التي دمرت غابات الأمازون، في الوقت الذي عرض فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدة في جهود إخماد الحرائق.

وأرجع بولسونارو، أسباب الحرائق، إلى الطقس الحار والجاف، قائلاً إن الحرائق تحدث "كل عام"، وأنها في "السنوات الممطرة" أقل شدة.

وشدد الرئيس البرازيلي على أن منطقة الأمازون، "تستحق الفرصة للتطور مع بقية البلاد"، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن المنطقة التي تضم 20 مليون برازيلي "لسنوات ينتظرون الديناميكية الاقتصادية التي تتناسب مع ثرواتهم هناك".

وبحسب منشور رئاسي في البرازيل، حصلت عليه CNN، فإن الجيش البرازيلي، "سيساعد في مكافحة ومنع الحرائق والجرائم البيئية من 24 أغسطس آب إلى 24 سبتمبر أيلول". وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة لـCNN إن الوثيقة وقعت بعد ظهر الجمعة.

وانتقد الرئيس البرازيلي في تغريدة له على تويتر، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد دعوته لمناقشة أزمة الحرائق في جدول أعمال قمة الدول السبع الصناعية الكبرى والتي تعقد في فرنسا، حيث اعتبرها "أزمة دولية" لما تمثله غابات الأمازون في الحفاظ على نسبة الاكسجين في كوكب الأرض، فبحسب بعض التقارير تصل نسبة ما توفره تلك الغابات إلى نحو 20% من الأكسجين في الكوكب.

واتهم الرئيس الفرنسي نظيره البرازيلي، بالكذب، بشأن التزاماته المتعلقة بالمناخ، حسبما أكد قصر الإليزيه لشبكة CNN.

وضاعف قادة السياسة والمجتمع المدني والمشاهير في جميع أنحاء العالم، ضغطهم على الحكومة البرازيلية بسبب الغابات المطيرة، حيث قالت فرنسا وإيرلندا إنهما ستعرقلان اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، الكتلة الاقتصادية والسياسية التي تضم الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروجواي، ما لم تتخذ البرازيل إجراءات بشأن غابات الأمازون.

في السياق نفسه، قال الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف، في تغريدة له على تويتر، مساء الجمعة، "لقد أجريت محادثة ممتازة مع الرئيس @ RealDonaldTrump. العلاقة مع البرازيل والولايات المتحدة أفضل من أي وقت مضى. لدينا رغبة متبادلة لإطلاق صفقة تجارية ضخمة قريبًا ، بهدف تعزيز الرخاء لشعبنا".

وأضاف الرئيس البرازيلي، الذي يعتبره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "شبيهًا له"، "لقد عرض الرئيس ترامب أيضًا مساعدتنا فيما يتعلق بحماية الأمازون وفي مكافحة الحرائق، إذا رغبنا في ذلك، فقد ذكر أيضًا أنه يمكننا العمل معًا في سياسة بيئية تحترم سيادة بلادنا"، على حد وصفه.