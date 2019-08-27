بوتين وأردوغان يتفقدان المقاتلة الأكثر تطوراً لدى روسيا

(CNN)-- يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان محادثات ثنائية في موسكو، الثلاثاء، ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان عددًا من القضايا، بما في ذلك الوضع في سوريا.

من جهة أخرى تفقد الرئيسان مقاتلة روسية حديثة من طراز Su-57 في مطار جوكوفسكي بموسكو، وشاهدا عرضًا جويًا.

وتعتبر Su-57 المقاتلة الأكثر تطوراً لدى موسكو وهي مجهزة بقدرات تخفي عن شاشات الرادار، وهي أول طائرة روسية تستخدم تكنولوجيا الشبح وهي مصممة لعمليات القتال الجوي والهجمات الأرضية.

وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، كان من المقرر إدخال هذه المقاتلات في الخدمة لدى القوات الروسية عام 2018.