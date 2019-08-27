تقود طائرات وتطلق النار.. تايلاند تنشر صورا نادرة لقرينة الملك

تتويج ملك تايلاند في أول مراسم تجري منذ 70 عاماً

جلس على عرش تايلاند 70 عاماً.. من هو بوميبون أدولياديج؟

(CNN)-- أصدر القصر الملكي التايلاندي صوراً لقرينة الملك الجديدة، والتي تقدم نافذة نادرة وحميمة في حياة أفراد العائلة المالكة التايلندية.

تظهر الصور التي نشرتها العائلة المالكة التايلاندية اللواء سنينات ونغفاجيراباكدي ذات الـ34 عامًا، وهي ترتدي أزياء قتالية وتحلق بطائرة وتصوب سلاحًا في ميدان إطلاق النار.

ومنح الملك ماها فاجيرالونغكورن قرينته سينينات لقب “تشاو خون فرا”، أو القرين الملكي النبيل، في 28 يوليو/ تموز، الذي يمثّل عيد ميلاده السادس والستين، لتكون أول امرأة تحصل على هذه المرتبة منذ ما يقرب من قرن.

كما تُظهر الصور غير المؤرخة والمليئة بالحركة ممرضة الجيش السابقة، التي خدمت في وحدة الحرس الشخصي الملكية، في مجموعة من المحيطات.

في إحدى الصور، كانت ترتدي مظلة وتقف داخل طائرة عسكرية، في حين أن لقطات أخرى تصورها بأشكال أكثر تقليدية كقرينة ملكية نبيلة، مثل ارتداء ملابس رسمية تايلاندية وهي تجلس بجوار الملك.

في إحدى الصور، ترتدي سينينات ملابس عسكرية وهي تحمل كلب الملك. بينما يظهران في صورة أخرى وهما يرتديان ملابس غير رسمية أثناء ضحكهما.

تلقت الصور الكثير من الاهتمام لدرجة أن موقع القصر التايلاندي تعطّل بعد نشرها، وذلك بسبب حجم الضغط الكبير، حسبما ذكرت رويترز.

يذكر أن فاجيرالونغكورن توّج ملكاً في شهر مايو/ أيار الماضي في احتفال استمر 3 أيام، بعد عامين من وفاة والده الملك بوميبول أدولياديج.

وقبل أيام من التتويج، أعلن الملك أنه تزوج من الجنرال سوثيدا فاجيرونجكورن نا أيوديا، وأعلنها ملكة.

كانت الملكة سوثيدا سمة من سمات الأسرة المالكة لسنوات. في عام 2016، رقّاها فاجيرالونغكورن إلى رتبة جنرال - وبعد ذلك بعام جعلها نائب قائد قيادة الحرس الملكي.