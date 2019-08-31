قتيل وجرحى في حادثة طعن بمدينة ليون الفرنسية

باريس، فرنسا (CNN) – قُتل شخص وأصيب 9 آخرين في عملية طعن عند مخرج محطة مترو أنفاق قرب مدينة ليون الفرنسية، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى إلقاء القبض على مشتبه به من قبل الشرطة الفرنسية، مع بقاء دوافع الهجوم مجهولة، ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الفرنسية.

ووقعت الحادثة في منطقة فيلوربان وهي إحدى ضواحي مدينة ليون وقد نفذ الهجوم عند الساعة 4:30 مساء بالتوقيت المحلي.

وكانت قد شهدت فرنسا عدة حوادث مماثلة خلال السنوات الماضية، كان أبرزها حادثة الدهس التي شهدتها مدينة نيس عام 2016.