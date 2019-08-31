ترامب: لا علاقة لنا بفشل إطلاق الصاروخ الإيراني "سفير" إلى الفضاء

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "لا علاقة" لبلاده، بفشل إطلاق الصاروخ الإيراني "سفير" إلى الفضاء.

ونشر ترامب في تغريدة له على تويتر، الجمعة، صورة التقطت لما يبدو أنه موقع إطلاق الصاروخ في قاعدة إيرانية.

وانفجر صاروخ إيراني يحمل اسم "سفير 1"، الخميس، على منصة الإطلاق في مركز الإمام الخميني الفضائي في شمال إيران قبل إطلاقه، وذلك بسبب بعض المشكلات الفنية، بحسب تقارير إعلامية.

وفي إجابته عن مصدر الصورة، قال الرئيس الأمريكي لـCNN، "أتمنى لإيران الخير. كانت لديهم مشكلة كبيرة ولدينا صورة ونشرتها. لدى الحق المطلق للقيام بذلك، سنرى ما يحدث. يجب عليك معرفة ذلك بنفسك ".

وأوضح الرئيس الأمريكي في تغريدته، "لم تشارك الولايات المتحدة الأمريكية في الحادث المأساوي أثناء الاستعدادات النهائية لإطلاق الصاروخ (سفير) في موقع (سمنان) الأول في إيران. أطيب الأمنيات لإيران".

وعبر ترامب في نهاية تغريدته، عن أمنياته في أن يحالف الحظ الإيرانيين وأن يوفقوا في "معرفة ملابسات وأسباب الانفجار في موقع الإطلاق الأول".

وكان من المقرر أن يحمل الصاروخ الذي كان يحمل اسم "سفير" قمرًا صناعيًا إيرانيًا إلى الفضاء الخارجي.

وتشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية، توترات كبيرة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران والمبرم في 2015، وتفرض واشنطن عقوبات اقتصادية كبيرة على رموز النظام الإيراني، في الوقت الذي أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عمله على تنسيق اجتماع بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الأمريكي ترامب، خلال أسابيع، للتوصل لاتفاق نووي جديد، حسبما أعلن ماكرون في ختام اجتماعات قمة الدول السبع قبل أيام.