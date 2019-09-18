مصرع 28 طفلًا في حريق مدرسة قرآنية في ليبيريا.. وجورج وايا: وقت صعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لقى 28 طفلاً مصرعهم بعد اندلاع حريق في مدرسة داخلية في إحدى ضواحي العاصمة الليبيرية مونروفيا، وفق ما قاله متحدث حكومي لـCNN.

وقال السكرتير الصحفي للرئاسة في ليبيريا، إسحاق سولو كيلغبيه، إن الأطفال كانوا نائمين في مبنى ملحق بمسجد بالمدرسة القرآنية الإسلامية في مدينة باينسفيل عندما اندلع الحريق في حوالي الساعة 11 مساءً بتوقيت ليبيريا يوم الثلاثاء.

وقال كيلغبيه لـCNN، إن بعض الأطفال لا يتجاوز عمرهم 10 سنوات، ولم يتمكنوا من الفرار من المبنى لأنه لم يكن هناك مخرج للنار، وكانت هناك قضبان حديدية أمنية على النوافذ.

وهناك معلمان من بين القتلى بينما تم نقل ناجين إلى مستشفى محلي وبقيا في حالة حرجة.

وزار الرئيس الليبيري جورج وايا موقع الحادث، صباح الأربعاء، وقدم تعازيه إلى أسر الضحايا.

وقال جورج وايا، في صفحته على فيس بوك، إنه يصلي لعائلات الأطفال الذين ماتوا الليلة الماضية في مدينة باينسفيل نتيجة حريق قاتل اجتاح مبنى مدرستهم.

وأضاف وايا، أنه "وقت صعب لعائلات الضحايا وكل ليبيريا، أعمق التعازي للعائلات الثكلى وللجالية الإسلامية بأكملها. الله يقويهم ويعطيهم الشجاعة للمثابرة. دعونا نستمر في إبقاء العائلات في صلواتنا".

My prayers go out to the families of the children that died last night in Paynesville City; as a result of a deadly fire... Posted by George Weah on Wednesday, September 18, 2019

كان الحريق قد اندلع في منطقة "ريدلايت" بضاحية "باسا" الواقعة بمدينة باينسفيل قرب العاصمة الليبيرية.

وأوضحت مواقع إخبارية محلية، أن الضحايا من أصول غينية، وأن أكثر من 20 شخصًا على الأقل قُتلوا في الحريق.

في حين بث شهود عيان، مقاطع فيديو حية من مكان الحادث، وقالوا إن نحو 30 تلميذا قد قتلوا جراء الحريق.

Aye God Bassa Town Redlight😥😥 36 Children lost their lives to fire.. What do we say to those bereaved families? Aye God receive your angels with open arms Posted by Andrena C. Taylor on Wednesday, September 18, 2019

live from Redlight paynesville bassa town in our Islamic center that burned yesterday night. we deplore the death of about 30 students. May their soul rest in peace and paradise be their last home. ameen Posted by Fulani United of Liberia on Wednesday, September 18, 2019

En Deuil Beaucoup d’enfants d’origine Guinéenne sont morts cette nuit au environ de 00 hr dans la capitale Monrovia... Posted by Alpha Diouf on Wednesday, September 18, 2019