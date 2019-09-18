ترامب يعين مستشارًا جديدًا للأمن القومي خلفًا لجون بولتون

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روبرت أوبراين، مفاوض الرهائن الأمريكي، مستشاره الجديد للأمن القومي.

وقال ترامب في تغريدة له على تويتر، الأربعاء، "يسرني أن أعلن أنني سأسمي روبرت سي. أوبراين، الذي يعمل حاليًا كمبعوث رئاسي خاص ناجح جدًا لشؤون الرهائن في وزارة الخارجية، مستشارًا جديدًا للأمن القومي".

وأضاف الرئيس الأمريكي، "لقد عملت منذ فترة طويلة بجد مع روبرت، سيقوم بعمل رائع".

جاء هذا الإعلان بعد أسبوع من إقالة ترامب لمستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون بسبب خلافات بشأن الملف الإيراني والمحادثات مع حركة طالبان.