مصدر يكشف ما قاله بولتون باجتماع مغلق عن سياسة ترامب بملفات منها إيران

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشف مصدر الانتقادات التي أدلى بها جون بولتون، مستشار شؤون الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول عدد من الملفات في السياسات الخارجية للإدارة الأمريكية منها الملف الإيراني.

وقال المصدر الذي كان حاضرا في الاجتماعي المغلق الذي استضافه معهد غايت ستون الأمريكي في نيويورك، والذي حضره بولتون، إن الأخير أكد على أن الإدارة الأمريكية تؤمن بأن إيران كانت وراء هجمات تخريبية بطائرات مسيرة "درون" منها عملية تخريبية استهدفت موكبا لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

وأضاف المصدر أن بولتون قال للحاضرين في الاجتماع المغلق أن السماح بهذه الهجمات الإيرانية وتركها دون إجابة يشجع طهران وسلوكها السيء، لافتا إلى أن بولتون لم يكن لديه أي شيء إيجابي للإدلاء به حول دونالد ترامب.

وفي ملف آخر، قال المصدر أن بولتون لم يسم ترامب شخصيا إلا أنه أكد على أن دعوة قادة طالبان لكامب ديفيد يعتبر "تقليلا من احترام" ضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر/ أيلول 2001.

ويذكر أن "بوليتكو" كانت أول من نشر تصريحات المصدر الذي حضر الاجتماع وما نقله عن بولتون.