أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- اعتذر رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن صورة وُصفت بأنها "عنصرية"، وأثارت جدلا واسعًا في البلاد، قبيل انتخابات يخوضها آملا من خلالها إعادة انتخابه مرة أخرى.

كانت مجلة "تايم" الأمريكية نشرت صورة بدا فيها ترودو مُتنكرًا في هيئة رجل ذي وجه أسود اللون، وذلك حين كان في حفل مدرسي بعنوان "ألف ليلة وليلة" في عام 2001.

وقال رئيس الوزراء الكندي، في مؤتمر صحفي عقده على متن طائرة، الأربعاء: "لم يكن ينبغي علي فعل ذلك. ولكني لم أعرف ذلك حينها... أنا آسف حقًا".

ووصف ترودو صورته، التي التقطها خلال حفل مدرسي، بأنها كانت "عنصرية"، لكنه لم يكن يراها عنصرية في ذلك الوقت.

وبرر ترودو ما حدث بقوله إنه وضع مكياجًا ليكون مناسبًا لعرض المواهب في المدرسة الثانوية الذي غنى فيه.

آنذاك، وضع ترودو مساحيق تجميل بنية اللون لدى مشاركته في حفل نهاية العام في مدرسة خاصة، كانت على طريقة "الليالي العربية" أو "ألف ليلة وليلة" في 2001.

من جهتها، قالت زيتا أسترافاس، المُتحدثة باسم حزب ترودو (الحزب الليبرالي الكندي) إن رئيس الوزراء حضر الحدث حينها مع أصدقائه وزملائه، وكان يرتدي زيًا لشخصية علاء الدين.

وقال ترودو: "أقف هنا أمام الكنديين كما سأفعل طوال هذه الحملة، وأتحدث عن العمل الذي يتعين علينا القيام به لجعلنا دولة أفضل معًا... سأواصل التركيز على محاربة التعصب والتمييز، على الرغم من أنني ارتكبت خطأً واضحًا في الماضي".

وأثارت الصورة جدلا واسع النطاق في كندا، ألقى بظلاله على مناخ الانتخابات، التي يسعى فيها ترودو إلى إعادة انتخابه من جديد، بعد أسبوع من بدء الحملات الانتخابية في البلاد.

وكان المجلس الوطني للمسلمين الكنديين طالب، عبر حسابه على تويتر، ترودو بالاعتذار، قائلا إن "رؤية رئيس الوزراء في هيئة رجل ذي وجه بني/أسود مُحزن للغاية".

واعتبر المدير التنفيذي للمجلس مصطفى فاروق أن هذا التنكر يعد "أمرًا مستهجنًا، ويعيدنا إلى تاريخ العنصرية والأساطير الاستشراقية"، وقال: "هذا أمر غير مقبول.. بينما ندرك أن الناس يمكن أن يتغيروا ويتطوروا على مدار عقدين من الزمن، فمن الأهمية بمكان أن يعتذر رئيس الوزراء فورًا وبشكل لا لبس فيه عن تنكره".

وأدى ترودو، 47 عامًا، اليمين الدستورية كرئيس للوزراء في نوفمبر 2015. ويشار إلى أن ترودو يعد أول ابن لرئيس وزراء كندي (بيير ترودو) يصبح رئيسًا للوزراء أيضًا.